Boeing 737, la historia de un éxito de ventas de la aviación civil con una trágica marca

Actualmente, el Boeing 737 tiene una larguísima lista de operadores. El mayor operador es la aerolínea estadounidense Southwest Airlines con 815 aviones, siempre que contemos a la empresa irlandesa Ryanair (537 unidades) y a su filial Ryanair DAC (298 unidades) como empresas separadas, pues juntas suman 835 Boeing 737. En estas cifras el Boeing 737 supera a su gran competidor: la mayor flota de Airbus A320 es la de American Airlines, con 589 aviones, seguida de China Eastern Airlines (390) e IndiGo (India, con 351).

