Magnífica noticia para terminar la semana. Después de la sorpresa que fue escuchar Murder Most Foul, el single de 17 minutos sobre el asesinato de Kennedy con el que Dylan rompió su silencio recientemente, seguido después de I Contain Multitudes, hemos sabido que el prolífico y legendario Bob Dylan publicará un nuevo disco llamado Rough and Rowdy Ways el próximo 19 de junio a través de Columbia Records.