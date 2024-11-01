Blues estilo japonés - Kunimoto Takeharu Jam w/ Buddy Guy & Chris Duarte  

Un momento especialmente significativo en la fusión entre el blues y la cultura japonesa tuvo lugar en 1995, cuando el legendario músico de blues Buddy Guy actuó en la televisión japonesa. Durante esta presentación, se invitó a un músico local con el objetivo de incorporar elementos autóctonos a la actuación. El artista japonés interpretó el shamisen, un instrumento tradicional de tres cuerdas, dando lugar a una propuesta musical singular.