El bloqueo de la frontera está desangrando a Ceuta

Ceuta se muere. Lo hace poco a poco. Se va desfigurando. La mercancía no se mueve, se impide la entrada de marroquíes incumpliéndose tratados, las pérdidas afectan desde al gran empresario hasta el pequeño y las autoridades no actúan. Sus perjudicados no son solo los ‘empresarios de las naves’. Esa visión reduccionista e interesada del problema es falsa. Se está ante un asunto de mayor envergadura que afecta a todos y que muestra ya sus primeras consecuencias en forma de despidos.