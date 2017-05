Blasphemous, un videojuego español que retuerce el folclore sevillano y que lo peta en Kickstarter

En apenas unos días, The Game Kitchen, desarrolladora sevillana de videojuegos, ha conseguido superar con facilidad el objetivo inicial -la recaudación asciende a más de 117.000 dólares y subiendo...- en una campaña en Kickstarter para llevar a buen puerto Blasphemous, una aventura de acción 2D no líneal, de apabullante estética y ambientación, que no ha pasado en absoluto desapercibida.