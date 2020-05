Blanqueamiento de los medios de comunicación (ENG)

En un momento en que muchos periodistas arriesgan sus vidas para cubrir el coronavirus, las compañías de medios están recortando empleos y salarios. Durante la semana pasada, cientos de periodistas en Vice, Quartz, The Economist, BuzzFeed y Condé Nast han sido despedidos. En abril, The New York Times estimó que 36,000 empleados de compañías de medios de comunicación habían sido despedidos, suspendidos o se les había reducido su salario desde la llegada de la pandemia.