Bizkaia decreta la situación de excepcionalidad ante la llegada masiva de menores inmigrantes

La Diputación Foral de Bizkaia ha decretado este jueves la situación de excepcional ante la llegada masiva y sostenida de menores extranjeros no acompañados al territorio. "Bizkaia no puede más, estamos al límite y no sabemos con qué nos vamos a encontrar dentro de un mes", ha advertido la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga