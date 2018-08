Por qué los biólogos están tan seguros de que no existe ningún megalodón oculto en el fondo del océano

El gran tiburón blanco es un auténtico monstruo que puede alcanzar los 7,5 metros de largo. Ahora imagina eso mismo, pero de 18 metros (dos autobuses urbanos medianos uno detrás de otro). Esa criatura es el megalodón, y se extinguió hace 2,6 millones de años, pero ¿cómo estamos tan seguros? [...] Los famosos documentales Megalodon: The Monster Shark Lives y Megalodon: The New Evidence no son ninguna prueba de nada. Ambos son espectáculo falso a mayor gloria de la semana del tiburón de Discovery Channel. Sus supuestos científicos son actores.