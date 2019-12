Un biólogo humilla a Espinosa de los Monteros en Twitter: "No tiene ni p**a idea"

El portavoz de Vox ha recibido críticas tras presentar en el Congreso una PNL para 'salvar' el Mar Menor.Mira, no me meto en política, pero esto demuestra que Espinosa de los Monteros no tiene ni PUTA IDEA (sí, lo he dicho, en mayúsculas, además) de lo que es, cómo funciona o cómo arreglar el tremendo problema del #MarMenor