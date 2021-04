Biología de verdad y Coronavirus (opinión)

Sabiendo cómo funciona la ciencia, me llama mucho la atención que médicos y biólogos, que deberían tener una mente científica, salgan a la palestra de los medios a afirmar cosas tan rotundas como que el virus no existe o que fue fabricado en un laboratorio. Estos biólogos por la verdad han redactado una revisión bibliográfica para argumentar sus hallazgos. Les dejo el link para que vean que me he molestado en leerlo. Leyendo este panfleto he sentido vergüenza ajena y tristeza por tanto trabajo de formación tirado al retrete.