Biografías para entender la sociedad: Trump y "The Apprentice" (Abbasi, 2024)

The Apprentice nos presenta un periodo clave en la vida de Donald Trump, posteriormente a lo narrado presidente de los Estados Unidos (...) refleja perfectamente la sociedad de los hechos descritos, la del establecimiento del "turbocapitalismo" consagrado por el gobierno Reagan en la década de los 80 (...) Trump, usando terminología historiográfica, no es una de las causas del mundo en el que vivimos, sino una de sus consecuencias (...) no confundir las primeras con las segundas es uno de los pilares del análisis político...