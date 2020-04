El biogás y biometano podrían cubrir el 20% de la demanda mundial de gas

El último informe de la Agencia Internacional de la Energía (Outlook for biogas and biomethane: Prospects for organic growth) concluye que si se aprovechara todo el potencial a partir de desechos orgánicos se cubriría “alrededor del veinte por ciento de la demanda mundial de gas actual”. La región Asia-Pacífico aparece con la mayor capacidad de desarrollo, seguidas de América del Norte y del Sur, Europa y África. En Europa, la producción de electricidad con biogás bajó por primera vez en 2018 y la de biometano se ralentiza.