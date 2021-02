Bildu veta una declaración institucional contra el cáncer por la firma de Vox

El texto apenas tiene ocho párrafos, ocupa poco más de un folio y no incluye contenido ideológico alguno. Aun así, el Parlamento vasco no ha logrado la unanimidad para firmar una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Si bien todos los grupos estaban de acuerdo con el documento, EH Bildu vetó su ratificación al no querer compartir firma con Vox, formación a la que la mayoría de la Cámara autonómica aplica un «cordón sanitario» para limitar su actividad política.