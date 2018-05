¿BILBAO caro? ¿Quién ha dicho, pues? Imagino que algún sinsorgo, porque yo no tenía noticia. Además, ¿quién se fija en eso? Cuando los bilbainos salimos al extranjero internacional no ponemos pegas. Echamos mano a la cartera sin rechistar y pagamos nuestra ronda y la de todo el bar. ¿Qué vas a hacer si no? ¿Quedar como un rácano? Anda, no me jodas.