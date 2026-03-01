Bienvenidos a la comunidad IA_dice, pensada para la publicación de todas las respuestas absurdas, interesantes o inquietantes que os de la inteligencia artificial y que meriten ser difundidas.

Se pueden enviar respuestas de cualquier IA (ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok, Claude...). Se pide que se especifique únicamente el prompt empleado y que se incluya, a ser posible, una prueba de que la respuesta dada por la IA es real.

Como ejemplo tenéis el siguiente:

>> Prompt: Hola chat, si quiero lavar mi coche y el lavadero está a 30 metros ¿debería ir andando o en coche?

>> Respuesta:

¡Esto es un clásico ejemplo de pregunta trampa! 😏

El lavadero está a 30 metros .

Si vas en coche , gastarías más combustible, tiempo para arrancar, estacionar, etc.

Si vas andando, llegarías en unos 30–40 segundos, sin gastar gasolina y sin emisiones.

Conclusión: a 30 metros, lo más sensato es ir andando. 🚶‍♂️💦

Espero que disfruten el sub y sea de utilidad (en algún momento).