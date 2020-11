Bienvenido al 2030. No tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor

El siguiente artículo ha sido escrito por Ida Auken, quien fue Ministra de Medio Ambiente de Dinamarca en el periodo de 2011 a 2014, y fue publicado el 11 de noviembre en el sitio web del Foro Económico Mundial. Bienvenido al año 2030. Bienvenido a mi ciudad – o debería decir, “nuestra ciudad”. Nada me pertenece. No soy dueño de un auto. No soy dueño de una casa. No poseo electrodomésticos ni ropa.