Bielorrusia: no hay gente, no hay problemas ENG  

Tamara y Yuri Baikovhan vivido durante más de un cuarto de siglo en una cabaña primitiva en un bosque en el noreste de Bielorrusia, cerca de la frontera con Rusia. "No hay personas, no hay conflicto", dijo Tamara Baikov, quien dice que le encanta desyerbar su huerto y prefiere arar una hectárea de tierra antes que aventurarse a una ciudad.La vida es simple para los dos de 69 años de edad. No hay electricidad, entonces lo leen a la luz de las antorchas. Toman el agua que necesitan del río y cocinan con una estufa de leña.