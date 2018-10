Betanzos elimina la cebolla de sus tortillas

En la larga historia del concurso de tortillas de la localidad, que es la capital española de este plato, es la primera vez que en las bases del certamen se especifica que no pueden participar las que lleven cebolla. «En la ruta sí, pero en el concurso no. Se lo planteamos a los hosteleros y la gran mayoría se mostraron partidarios de esta medida», indican desde el concello. Es decir, casi nadie llora por no trocear cebolla.