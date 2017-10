Bescansa critica que Podemos no tenga "un proyecto político para España"

La diputada de Podemos Carolina Bescansa, sustituida en la Comisión Constitucional del Congreso por la portavoz del partido, Irene Montero, ha criticado hoy que su formación no tenga "un proyecto político para España" en pleno desafío independentista en Cataluña. "A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas", ha lamentado en los pasillos del Congreso.