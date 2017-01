Bertín Osborne, sobre Papá Noel: "¿Quién conoce al gordo este, que no es ni español?

En uno de esos momentos de recogimiento junto a Arévalo y Esteso, Osborne aprovechó para conversar sobre la Navidad. Arévalo afirmó que "no le pide nada" a los Reyes Magos. "Que me traigan lo que quieran y si no me traen nada pues también", dijo el acompañante de espectáculos de Bertín. Después de esto, Arévalo prosiguió y confesó que "soy de Reyes más que de Papá Noel, al que yo no conozco de nada".