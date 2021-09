Berserkr es el manga creado por Kentaro Miura, que falleció este mismo año dejando su obra inacabada y, también, al mundo del cómic un poco más vacío. Presenta un mundo de fantasía oscura con reminiscencias medievales y europeas, en el que su protagonista, Guts (o Gatsu) se dedica a masacrar demonios. No, no es The Witcher; aunque los dos beben del género de la espada y brujería, el universo de Berserk es mucho más inclemente y desprovisto de bondad. Además, es anterior. Llegó a España a mediados de los 90 y comenzó su caótica publicación (...)