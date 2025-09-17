edición general
Bernie Sanders se convierte en el primer senador de EEUU en decir que Israel está cometiendo genocidio en Gaza [ENG]

El senador Bernie Sanders ha declarado que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, calificando la conclusión de "ineludible" y convirtiéndose en el primer senador estadounidense en utilizar el término. "En los últimos dos años, Israel no se ha limitado a defenderse de Hamás", escribió Sanders. "Sino que ha librado una guerra abierta contra todo el pueblo palestino". Traducción en #0

pip #5 pip
Por algo se empieza. Sospecho que a los 84 años ganas la libertad, en el sentido de que te importa un carajo que tu carrera política se acabe por meterte en según que pantanos.

Ahora a ver si otros siguen el camino.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Que tenga cuidado con la AIPAC
nanustarra #7 nanustarra
Y es judío. Conviene decirlo, porque corren tiempos de brocha gorda y la indignación contra Israel y sus crímenes puede acabar donde no debe.
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
¿Primero y último?
Ishkar #1 Ishkar
El senador Bernie Sanders ha dicho que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, calificando la conclusión de “inescapable” y convirtiéndose en el primer senador estadounidense en utilizar el término.

“Durante los últimos dos años, Israel no se ha limitado a defenderse de Hamás”, escribió Sanders. “En cambio, ha librado una guerra total contra todo el pueblo palestino”.

Sanders había recibido durante mucho tiempo críticas tanto de simpatizantes como de manifestantes por evitar el término,…   » ver todo el comentario
#4 eugeniodl
"Ahora se une a una pequeña pero creciente lista de miembros de la Cámara de Representantes, incluidos Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y la republicana Marjorie Taylor Greene, así como la representante de Vermont Becca Balint, ..."

Esta es la lista de las próximas revocaciones de pasaporte, o nacionalidad.
Ishkar #6 Ishkar
#4 Por un instante me iba a sorprender de que Marjorie Taylor Greene estuviera en la lista, pero entonces me acordé de que es la loca de los láseres judíos xD
