Bernie Sanders se convierte en el primer senador de EEUU en decir que Israel está cometiendo genocidio en Gaza [ENG]

El senador Bernie Sanders ha declarado que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, calificando la conclusión de "ineludible" y convirtiéndose en el primer senador estadounidense en utilizar el término. "En los últimos dos años, Israel no se ha limitado a defenderse de Hamás", escribió Sanders. "Sino que ha librado una guerra abierta contra todo el pueblo palestino". Traducción en #0
Ahora a ver si otros siguen el camino.
“Durante los últimos dos años, Israel no se ha limitado a defenderse de Hamás”, escribió Sanders. “En cambio, ha librado una guerra total contra todo el pueblo palestino”.
Sanders había recibido durante mucho tiempo críticas tanto de simpatizantes como de manifestantes por evitar el término,… » ver todo el comentario
Esta es la lista de las próximas revocaciones de pasaporte, o nacionalidad.