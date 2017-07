Berlín abrirá baños de "género neutro"

Uno de los grandes debates, en algunos países, es la creación o incorporación de baños de género neutro, los cuales simplemente representan una ventana para evitar la discriminación por sexo al momento de hacer uso de estas instalaciones. No siempre se ve de buena manera cuando una madre entra al baño con un niño, o incluso si es el padre quien debe llevar a la niña al sanitario de mujeres porque no es una opción llevar a la menor con él al de hombres. Lo mismo ocurre con las personas transgénero, quienes aún no son completamente aceptadas.