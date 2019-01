Ben Affleck dejará de ser Batman

El actor Ben Affleck no protagonizará finalmente la nueva cinta de Batman, que dirigirá Matt Reeves, después de varios años de especulaciones e incertidumbre sobre si estaría o no al frente de esta película. El medio especializado Deadline informó este miércoles que Affleck no encabezará el reparto ya que esta película, que se titulará The Batman y que se estrenará el 25 de junio de 2021, se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores.