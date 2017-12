Bel Olid (CUP): "Mi manera de follar no se arrodilla ante el sistema patriarcal" [CAT]

En el primer gran mitin de campaña de la CUP en el Vall d'Hebron, su candidata por Barcelona Bel Olid criticó el protagonismo único de los hombres en el recuento electoral del 1-O. Olid también avisó de que la construcción de la República catalana no se hará bajo el heteropatriarcado: "En la redacción de la Constitución catalana queremos bolleras, cojas, moras, marginadas, para que esta Constitución no la harán siete hombres blancos y ricos." Olid concluyó que "mi manera de follar no se arrodilla ante el heteropatriarcado".