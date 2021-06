La bebida energética que triunfa en África es española  

La innovación a veces tiene paradojas. Una muy significativa se encuentra en la empresa Foodibev International, que produce bebidas energéticas en Zaragoza pero no comercializa ninguna dentro de España. Su director Sebastien Defawe todavía no se atreve, como ha confesado a Innovaspain, aunque es perfectamente conocedor del mercado nacional. Por el momento su estrategia está funcionando: su marca Double Seven, una bebida energética lanzada al mercado en 2017, ha logrado posicionarse líder de ventas en en el oeste africano, concretamente en paíse