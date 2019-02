Bebés con smartphones y tablets

¿Qué inconvenientes tiene esta utilización de dispositivos electrónicos en niñ@s pequeños? - Un niñ@ así conectado es un niñ@ que durante ese tiempo está aislado y no quiere jugar a nada. - Es un tipo de entretenimiento que no requiere de ningún esfuerzo por parte del niñ@, no estimula su creatividad ni su imaginación y no necesita ningún ejercicio físico. - Estos dispositivos electrónicos pueden generar adicción si no se aplica por parte de los adultos los límites adecuados.