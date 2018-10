La beatería en tiempos del streaming o cómo Apple tira el dinero haciendo series

The Wall Street Journal publicó hace unas semanas un reportaje en el que revelaba las dificultades que está atravesando la compañía de Cupertino en su aterrizaje en la industria televisiva. Y no porque nadie se lo esté poniendo difícil, sino porque ellos mismos han optado, en esta época en la que las series aparecen como setas, por ceñirse a un código que peca de mojigatería. “Apple ha dejado claro, según productores y agentes, que quiere programas de alta calidad con estrellas atractivas, pero no quiere sexo gratuito, blasfemia o violencia”.