Bauluz: «Interior intenta ocultar la llegada de inmigrantes a Canarias»

«Esto está a punto de estallar porque no da para más. Hay 1352 personas hacinadas.1100 de ellas durmiendo en el suelo, en tiendas con solo una manta, y otras 200 duermen al raso,y no paran de llegar pateras», alerta, «muy cabreado», el fotoperiodista asturiano Javier Bauluz. «En 25 años cubriendo migraciones es la primera vez que un ministro pone a los periodistas a distancia no fotografiable» «Intentan ocultar la llegada de migrantes, lo que va contra el derecho de los ciudadanos a ser informados,hay órdenes de no facilitar acceso a la prensa»