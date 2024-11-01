Batos contra la violencia incel: la manifestación masculina para repudiar el machismo

La violencia Incel (“Célibes involuntarios” por sus siglas en inglés) es una forma de misoginia extrema, manifestada tanto en plataformas digitales como en espacios físicos, caracterizada por la promoción del odio y ataques principalmente contra mujeres. La de este viernes es la primera manifestación física de hombres en contra del machismo que los organizadores tienen registrada en un espacio público de Ciudad de México.