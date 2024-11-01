Batos contra la violencia incel: la manifestación masculina para repudiar el machismo

La violencia Incel (“Célibes involuntarios” por sus siglas en inglés) es una forma de misoginia extrema, manifestada tanto en plataformas digitales como en espacios físicos, caracterizada por la promoción del odio y ataques principalmente contra mujeres. La de este viernes es la primera manifestación física de hombres en contra del machismo que los organizadores tienen registrada en un espacio público de Ciudad de México.
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No es que unos incentivan a otros. Van todos en el mismo barco con pequeñas modificaciones de llegar a la "supermegamasculinidad" pero la motivación, el transfondo es el mismo.
Que las mujeres que llegaron demasiado lejos se rindan y vuelvan a ser como siempre. Criadas sin sueldo. Meros objetos decorativos para uso y disfrute y que no hablen mucho.
Pueden disfrazarlo como quieran. Pero todos esos forman parte de la manosfera.
Todos forman parte de la manosfera, cada cual con su pajara pero el fin es el mismo.
Es como los fachas y sus votantes pobres