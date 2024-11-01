edición general
7 meneos
12 clics

Batos contra la violencia incel: la manifestación masculina para repudiar el machismo

La violencia Incel (“Célibes involuntarios” por sus siglas en inglés) es una forma de misoginia extrema, manifestada tanto en plataformas digitales como en espacios físicos, caracterizada por la promoción del odio y ataques principalmente contra mujeres. La de este viernes es la primera manifestación física de hombres en contra del machismo que los organizadores tienen registrada en un espacio público de Ciudad de México.

| etiquetas: batos , méxico , incel , hombres , manifestación , protestas
6 1 2 K 72 actualidad
5 comentarios
6 1 2 K 72 actualidad
Dakaira #5 Dakaira
#4 son todo lo mismo, cada cual con su pajara como dije antes.

No es que unos incentivan a otros. Van todos en el mismo barco con pequeñas modificaciones de llegar a la "supermegamasculinidad" pero la motivación, el transfondo es el mismo.

Que las mujeres que llegaron demasiado lejos se rindan y vuelvan a ser como siempre. Criadas sin sueldo. Meros objetos decorativos para uso y disfrute y que no hablen mucho.

Pueden disfrazarlo como quieran. Pero todos esos forman parte de la manosfera.
0 K 19
azathothruna #2 azathothruna
Para mis los gym bros son peor que los incel porque aunque ya ponen el ganso, aun asi son sexistas, y quizas mas, que los incel
0 K 19
Dakaira #3 Dakaira
#2 y por qué los diferencias?
Todos forman parte de la manosfera, cada cual con su pajara pero el fin es el mismo.
0 K 19
azathothruna #4 azathothruna
#3 porque los gym bros crean o incentivan a los segundos, para mal
Es como los fachas y sus votantes pobres
0 K 19
Mediorco #1 Mediorco *
Me han dicho que de incela saben mucho los de vox. Que son... como expertos en el tema.
0 K 15

menéame