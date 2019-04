Batet: “Imponer el marco constitucional a quienes lo rechazan no es la solución”

Diálogo. No hay otra alternativa al conflicto secesionista. Meritxell Batet (Barcelona, 1973) avisa de que cualquier otra fórmula conduce “al conflicto o a la ruptura”. De ahí que la candidata del PSC por Barcelona asegure que “si hay más de dos millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo el marco constitucional, pretender imponerlo no nos va conducir a ninguna solución”. Insiste la ministra de Política Territorial y Función Pública en que “los independentistas saben que no va a haber un referéndum de autodeterminación”.