Baterías más baratas: Tesla logra por fin el recubrimiento en seco de las celdas 4680

Cinco años después de aquel anuncio de Elon Musk en Fremont, por fin hay resultados tangibles. Tesla ha logrado sacar adelante uno de sus proyectos más ambiciosos: el recubrimiento en seco de las celdas 4680 con química NMC, un avance que ya se está aplicando en producción a gran escala y que tiene una consecuencia directa muy clara, una reducción importante de los costes de fabricación.



El desarrollo no ha sido precisamente un camino fácil. De hecho, el proyecto estuvo cerca de fracasar por las dificultades técnicas existentes.