Basta ya de saludarse con el codo

Ya va siendo hora de que enviemos al estercolero de la historia el saludo con el codo. De todas las convenciones sociales sobrevenidas en la pandemia, esta no solo no nos hace mejores, sino que nos hace parecer idiotas. Merece tal gesto felizmente el olvido por lo que tiene de retroceso contra la civilización: las involuciones se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan.