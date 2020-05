Barrio de Salamanca grita els carrers seran sempre nostres!

Un tipo aporreando una señal de tráfico con un palo de golf al grito de ¡libertad! es algo que no se ve todos los días (...) Podría parecer que el confinamiento y la enfermedad han puesto el mundo patas arriba, pero no es así. Desde Barcelona lo vimos venir. Aquí llevamos años con los parámetros trastocados y sabemos que tira más gente a la calle una bandera que unas condiciones laborales esclavistas. La protesta de la clase media-alta y de la élite es simbólica, y no hay un símbolo más magnético que una bandera.