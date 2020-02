Barón Rojo canción Barón Rojo

Mítico Barón, donde quedó. El vuelo fugaz, de tu gran avión, Barón. Pionero audaz, el aire fue, tu pasión. Y otro avión, te destruyó. De héroe nacional, pasaste a ser, cómic en papel, no es un mal final, Barón. Y en tu rojo avión, vas a volar, sin cesar. Pues así, no morirás. Barón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, Barón, vive su sueño, triste y solitario surcando el cielo. Barón, tu triste misión no apagó tu gloria. Esa guerra cruel, terminó. Pero sigue aun, el mundo en tensión, Barón. Si vivieras hoy, podrías ser, capit