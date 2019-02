Bardem, contra Trump (y en español) en los Oscar: "No hay muros que frenen el talento

A Javier Bardem se le vio con ganas de juerga durante la gala de los Premios Oscar. Ya desde la alfombra roja, el actor dio rienda suelta a su particular show con una inverosímil entrevista con la periodista de Movistar+, una charla que acabó con el siguiente recado para su madre: "Adiós, amigos, no os emborrachéis. Mamá, acuéstate. O, mejor, no te acuestes".