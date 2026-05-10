Barco es impactado por proyectil frente a la costa de Qatar

Un proyectil de origen desconocido impactó contra un barco frente a la costa de Catar este domingo (10.05.2026), según informó una agencia marítima del Reino Unido, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar buques estadounidenses en la región. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que un granelero había informado de que fue alcanzado a 23 millas náuticas al noreste de Doha por un "proyectil desconocido". "Se produjo un pequeño incendio que ya ha sido extinguido y no hay víctimas.