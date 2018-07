Bárbara Rey defiende a Corinna: "Hay que pedir cuentas a quien debe darlas"

Hace solo unas semanas se hacían públicas las cintas de la amante del rey emérito, Corinna, en las que la alemana afirmaba que Juan Carlos I la usaba como testaferro. Bárbara Rey, de 68 años, otrora "amiga especial" del rey emérito, opina que "me parece injusto que estén atacando tanto a esta mujer. Hay que pedir cuentas al que tiene que darlas". Según Rey, "en un programa de televisión querían dejar a Corinna como a una prostituta y me parece algo denigrante". Su opinión sobre el rey emérito: "Me la voy a reservar".