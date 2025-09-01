“Bannon ya lo advirtió: ‘Os vamos a llenar esto de mierda’”

No es habitual que un periodista de un medio entreviste a otro periodista del mismo medio. Pero para el reportaje que me encargó Luzes sobre el estado del periodismo era indispensable escuchar a Vanesa Jiménez. La codirectora adjunta de CTXT desde su fundación, que será la directora de la revista junto con Mónica Andrade dentro de unos meses, es una de las periodistas más sabias, inteligentes y honestas que he conocido. Gaditana, estudió la carrera en Pamplona y aprendió todo lo de internet trabajando en los digitales de El Mundo, El País y La