La bandera republicana vuelve al parque de Las Cruces tras ser borrada por el Ayuntamiento

La bandera republicana vuelve a las gradas del parque de Las Cruces, en Carabanchel, después de ser borrada por el Ayuntamiento de Madrid hace aproximadamente un mes.

