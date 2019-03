El banco que pone grilletes GPS a los inmigrantes ilegales de EEUU que piden un crédito  

La fianza para salir de un centro de detención de inmigrantes ilegales en EE.UU asciende a unos 15.000 dólares, si no los pagas acabas en una prisión del Servicio de Inmigración, y sobrevivir allí cuando no has cometido ningún delito no es fácil. Sin embargo una entidad financiera se ocupa de sacarte, a cambio de meterte en un sistema de préstamo insalvable.