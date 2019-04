La banca, a Podemos: "No fuimos rescatados y pagamos impuestos"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha mandado un mensaje directo a Unidas Podemos: “Los bancos no hemos sido rescatados, sino que contribuimos al rescate”. Además, ha defendido que la banca sí que paga impuestos y, concretamente, Bankinter tiene un tipo efectivo de Sociedades del 27%. “Bankinter no ha recibido ayudas, ha contribuido a pagar el rescate y no hemos tenido activos fiscales... Que nos digan que nos tienen que poner mas impuestos es bastante irónico”