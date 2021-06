El ex secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki Mun no sabe si podrá reconciliarse algún día con el rey de Marruecos, Mohamed VI, a raíz de su visita al Sáhara Occidental en el 2016. “Puede que volvamos a cruzarnos en el futuro, probablemente en alguna conferencia sobre cambio climático o iniciativas de juventud. Pero no sé cuándo, si alguna vez, nos reconciliaremos”.