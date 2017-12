Baloncesto: La lenta agonía de la liga ACB: ha perdido el 88% de su audiencia en veinte años

"La ACB creía que tenía un producto súper 'premium', que podía llevárselo a cualquier cadena y los aficionados les seguirían", explica veinte años después Ramón Trecet. "Y no, no podían. Dos años después de esta final la liga se marchó a Canal+, en codificado, y nunca volvió a ser lo mismo", dice el periodista, voz de la ACB y la NBA durante dos décadas, que abandonó Televisión Española al poco de conocer la noticia: "Lo hice a la francesa, no volviendo a Torrespaña ni cogiéndoles el teléfono por si me convencían para quedarme hasta los JJOO."