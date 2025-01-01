edición general
Por qué las baldosas miden 31,6 o los secretos milimétricos del universo

A estas alturas, lector, es posible que ya haya empezado a medirlas, sorprendido porque ni siquiera son cuadradas. Pero no dejaremos que las modernas tendencias en porcelánicos nos arruinen una fascinante historia que se remonta al siglo XIX. Todo comenzó con Charles Renard, un ingeniero francés cuya brillante idea fue racionalizar las dimensiones industriales, facilitando así tanto la fabricación como el transporte de mercancías. Lo que parecía simplemente una manía acabó conectando con fenómenos mucho más profundos y misteriosos de la física.

#1 jorgeesc
Artículo escrito con IA a km!!!!
#2 inquietto *
"un metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados, eso quiere decir que cada baldosa tiene 10 decímetros cuadrados y la raíz cuadrada de 10 es 3,16, en nuestro caso decímetros, es decir 31,6 centímetros. Este curioso número nos da un equilibrio perfecto entre economía, estética y sistema métrico."


Pero se ponen 9 baldosas por metro cuadrado cuando son de 33 (mas o menos), que mierda esta hablando?
#3 nanrefram
No sé si soy yo que estoy espesa pero lo que he entendido es que se uso un estándar determinado para que fuese fácil calcular por metro cuadrado y teniendo en cuenta las juntas ¿no? ¿Donde están los misterios de la física que dice?
