Bahía Blanca es sede del Vintage Computer Festival LATAM 2026 con la presencia de una leyenda: David Crane, creador del Pitfall!

Comenzó en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, un hito tecnológico sin precedentes: la primera edición en América Latina del Vintage Computer Festival (VCF Latam). Este evento, aprobado oficialmente por la Vintage Computer Federation, posiciona a la región en el mapa mundial de la preservación y celebración de la cultura informática. La gran atracción del festival es la presencia de David Crane, cofundador de Activision y creador del legendario videojuego Pitfall!