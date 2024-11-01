·
Aznar muestra su apoyo total a Israel: "Si perdiese, tendríamos un problema en Europa occidental"
El expresidente del Gobierno, acusa a Pedro Sánchez de "abanderar la causa palestina" para "huir" de los casos de corrupción que le afectan.
mejores hilos
+ valorados
#1
OCLuis
Se está refiriendo a sus amigos y a los negocios de sus amigos. Solo por negocio metió este infraser en una guerra donde Cristo perdió el mechero.
La derecha parece que solo necesita escuchar a alguien de los suyos empalmar 2 frases y 3 ideas para aplaudirle con las orejas, independientemente de quien sea y de lo que diga; al menos sabe hablar sin equivocarse y ya con eso les representa.
2
K
37
#8
alhambre
#1
ya tienen mantra: es para proteger la civilizacion occidental. Pero luego no se ponen de acuerdo si esa civilizacion nuestra incluye derechos humanos, igualdad y libertad, o es mas bien lo de menos gays y menos moros viva la autoridad.
0
K
7
#5
XtrMnIO
*
Perder qué guerra? Guerra es cuando se combate, aquí no se combate, los terroristas israelies exterminan como quien entra en una granja de pollitos y empieza a pisarlos.
Este ser es una de las peores personas que han nacido en este país, y cada día lo demuestra más y más.
2
K
32
#13
Dramaba
#12
Correcto
1
K
30
#2
alhambre
Si perdiese... es decir, si no completase el genocidio y ocupacion de palestina. Hay que ser mala gente, eh, cada dia dan mas asco.
1
K
20
#7
Icelandpeople
Ya sabéis quién gobierna en la Comunidad de Madrid.
0
K
20
#11
Dramaba
#7
Se sabía desde que MAR susurra a los caballos
1
K
30
#12
Icelandpeople
#11
Y a MAR le susurra este subser.
1
K
30
#6
Suleiman
Entre señores de la guerra se deben proteger .. Eso y el cheque a final de mes.
0
K
14
#4
A_S
Es que hay armas de destrucción masiva en Gaza
0
K
11
#14
Atusateelpelo
Son unos genocidas pero son nuestros genocidas
se le oyo decir en voz baja.
0
K
11
#3
Dramaba
"Si perdiese, tendríamos un problema en Europa occidental"
Unos más que otros, eh malnacido?!?
0
K
10
#9
GerardoSinMana
A este señor hay que quitarle el bigote y enviárselo por pelos.
El único personaje de guiñol de tamaño 1:1
0
K
6
#10
Samaritan
¡Cállate, bocachancla!
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
