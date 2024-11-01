edición general
Aznar muestra su apoyo total a Israel: "Si perdiese, tendríamos un problema en Europa occidental"

El expresidente del Gobierno, acusa a Pedro Sánchez de "abanderar la causa palestina" para "huir" de los casos de corrupción que le afectan.

OCLuis #1 OCLuis
Se está refiriendo a sus amigos y a los negocios de sus amigos. Solo por negocio metió este infraser en una guerra donde Cristo perdió el mechero.
La derecha parece que solo necesita escuchar a alguien de los suyos empalmar 2 frases y 3 ideas para aplaudirle con las orejas, independientemente de quien sea y de lo que diga; al menos sabe hablar sin equivocarse y ya con eso les representa.
#8 alhambre
#1 ya tienen mantra: es para proteger la civilizacion occidental. Pero luego no se ponen de acuerdo si esa civilizacion nuestra incluye derechos humanos, igualdad y libertad, o es mas bien lo de menos gays y menos moros viva la autoridad.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Perder qué guerra? Guerra es cuando se combate, aquí no se combate, los terroristas israelies exterminan como quien entra en una granja de pollitos y empieza a pisarlos.

Este ser es una de las peores personas que han nacido en este país, y cada día lo demuestra más y más.
Dramaba #13 Dramaba
#12 Correcto
#2 alhambre
Si perdiese... es decir, si no completase el genocidio y ocupacion de palestina. Hay que ser mala gente, eh, cada dia dan mas asco.
#7 Icelandpeople
Ya sabéis quién gobierna en la Comunidad de Madrid.
Dramaba #11 Dramaba
#7 Se sabía desde que MAR susurra a los caballos
#12 Icelandpeople
#11 Y a MAR le susurra este subser.
#6 Suleiman
Entre señores de la guerra se deben proteger .. Eso y el cheque a final de mes.
#4 A_S
Es que hay armas de destrucción masiva en Gaza
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
Son unos genocidas pero son nuestros genocidas se le oyo decir en voz baja.
Dramaba #3 Dramaba
"Si perdiese, tendríamos un problema en Europa occidental"

Unos más que otros, eh malnacido?!?
GerardoSinMana #9 GerardoSinMana
A este señor hay que quitarle el bigote y enviárselo por pelos.
El único personaje de guiñol de tamaño 1:1
#10 Samaritan
¡Cállate, bocachancla!
