Aznar: "En la guerra de Irak no tiramos bombas. España no participó

"España no participó en la guerra de Irak, no mandó soldados", afirma el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que insiste en que España no tiró bombas en Irak y reprocha a Rafael Simancas que en cambio el PSOE sí ha vendido bombas a Arabia Saudí. "Perdón no han vendido bombas, han vendido proyectiles de alta precisión", ha ironizado en la comisión de investigación del Congreso