Aznar, criminal de guerra y mentiroso compulsivo

España estuvo en Irak y disparó mucho. Y también torturó. Para la Historia quedarán las batallas del 4 de abril en Najaf o la matanza del 26 de abril (ambas en 2004) en las que participaron tropas españolas. Y si Zapatero no hace regresar a las tropas (mayo de 2004), éstas habrían participado en la batalla más sangrienta: la Segunda Batalla de Faluya (noviembre y diciembre de 2004). No sólo España no llegó a Irak cuando habían acabado los tiros, como sostienen Esperanza Aguirre o Federico Trillo, sino que se fue antes de que éstos terminaran.