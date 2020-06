La azitromicina es un antibiótico sintético, no se encuentra en la naturaleza

Si no veo esta noticia no me lo creo y yo que pensaba que estaba en los ajos, cebolla, jengibre y otros naturales. Ahora resulta que no es así. Varias publicaciones en redes sociales sostienen que el antibiótico azitromicina, indicado para tratar infecciones respiratorias bacterianas y utilizado en pacientes con COVID-19 que sufren de estas complicaciones, se encuentra naturalmente en plantas como el eucalipto, el ajo o la cebolla. Sin embargo, la azitromicina es un compuesto sintético que no se halla en la naturaleza.